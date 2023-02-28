В 2023 году в Рязанской области на комплексное развитие сельских территорий выделят 1 млрд рублей

Муниципалитетам необходимо активнее включаться в программу комплексного развития сельских территорий, заявил на заседании правительства Рязанской области 28 февраля губернатор Павел Малков.
Глава региона привел в пример Центр дополнительного образования детей, который недавно открылся в Сасово. Учреждение было существенно обновлено при федеральной поддержке в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
Губернатор поблагодарил главу администрации г. Сасова за ответственный подход к работе по обновлению этого Центра и в целом за качественную и результативную деятельность по развитию муниципалитета.
Губернатор подчеркнул, что в регионе по этой госпрограмме реализуется и ряд других крупных проектов.
Средства пойдут на инженерную подготовку площадок под жилищную застройку в селе Старое Берёзово Сасовского района и в р. п. Александро-Невский. По программе также ведется благоустройство общественных пространств, строительство и ремонт ДК, школ, детсадов, школ искусств. Такая работа в ближайшие 2 года будет проведена в Сараевском и Скопинском районах.
Павел Малков обратился к главам администраций районов: «Необходимо всем активнее включаться в эту программу. Она очень перспективная. На следующий год заявки подали три района — Кораблинский, Пителинский и Сапожковский. Нужно посмотреть, как реализовывается программа в целом в регионе и какие планы на ближайшую перспективу».
Губернатор поручил заместителю председателя правительства области Виталию Артёмову совместно с минсельхозом региона, администрациями муниципалитетов организовать в ближайшее время на эту тему отдельное выездное совещание.
Губернатор в комментарии журналистам после заседания правительства добавил, что есть определенные требования, условия участия в этой программе. Не все районы области им соответствуют. Тем не менее, муниципалитеты, подходящие под критерии программы, должны активно заявлять свои инициативы.
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