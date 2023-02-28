В 2023 году в Рязанской области на комплексное развитие сельских территорий выделят 1 млрд рублей

Муниципалитетам необходимо активнее включаться в программу комплексного развития сельских территорий, заявил на заседании правительства Рязанской области 28 февраля губернатор Павел Малков.

Глава региона привел в пример Центр дополнительного образования детей, который недавно открылся в Сасово. Учреждение было существенно обновлено при федеральной поддержке в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Павел Малков отметил: «Центр переехал в более просторное и отремонтированное здание. Новое оборудование приобрели. Создана современная среда для творчества и развития детей. Все, кто там занимается, дети и педагоги очень довольны тем, что получилось».

Губернатор поблагодарил главу администрации г. Сасова за ответственный подход к работе по обновлению этого Центра и в целом за качественную и результативную деятельность по развитию муниципалитета.

Губернатор подчеркнул, что в регионе по этой госпрограмме реализуется и ряд других крупных проектов.

«В этом году на комплексное развитие сельских территорий предусмотрен 1 млрд рублей, почти вдвое больше, чем в прошлом году. Огромная благодарность Минсельхозу России за такую поддержку», — сказал Павел Малков.

Средства пойдут на инженерную подготовку площадок под жилищную застройку в селе Старое Берёзово Сасовского района и в р. п. Александро-Невский. По программе также ведется благоустройство общественных пространств, строительство и ремонт ДК, школ, детсадов, школ искусств. Такая работа в ближайшие 2 года будет проведена в Сараевском и Скопинском районах.

Павел Малков обратился к главам администраций районов: «Необходимо всем активнее включаться в эту программу. Она очень перспективная. На следующий год заявки подали три района — Кораблинский, Пителинский и Сапожковский. Нужно посмотреть, как реализовывается программа в целом в регионе и какие планы на ближайшую перспективу».

Губернатор поручил заместителю председателя правительства области Виталию Артёмову совместно с минсельхозом региона, администрациями муниципалитетов организовать в ближайшее время на эту тему отдельное выездное совещание.

Губернатор в комментарии журналистам после заседания правительства добавил, что есть определенные требования, условия участия в этой программе. Не все районы области им соответствуют. Тем не менее, муниципалитеты, подходящие под критерии программы, должны активно заявлять свои инициативы.

«Программа комплексного развития сельских территорий — один из источников реализации важнейших проектов на селе. Уже сейчас благодаря поддержке федерального Минсельхоза мы реализуем большое количество проектов. Всегда есть, куда расти, идти дальше. Возможности, которые нам предоставляются, нужно максимально использовать и готовить еще больше заявок в программу, чтобы реализовывать еще больше проектов», — сказал Павел Малков.