В 2023 году в Рязани установят 40 детских площадок

В этом году в рязанских дворах при поддержке областного правительства установят 40 детских площадок. Это вдвое больше, чем год назад. О таких планах сообщила мэр Елена Сорокина.

Вопрос обсуждали на личном приёме у главы администрации 7 апреля. Местная жительница попросила установить детскую площадку во дворе на улице Юбилейной на месте бывшей агитплощадки. В соседних домах много детей, место у жителей востребованное. Раньше здесь проводили различные мероприятия, конкурсы. Сейчас территория заброшена, на ней паркуют машины.

На встрече было предложено два варианта. Первый — проведение общего собрания собственников квартир и установка площадки по программе благоустройства дворов. Второй — участие в программе местных инициатив.

Градоначальник поручила районному префекту вместе с управлением энергетики и ЖКХ помочь организовать собрание.

На приёме также рассмотрели приведение в порядок проезда к частным домам от Михайловского шоссе. Елена Сорокина дала поручение по этому вопросу и сообщила, что проконтролирует его исполнение.