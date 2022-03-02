В 2022 году в Рязани реализуют 30 проектов местных инициатив

1 марта в администрации Рязани прошёл круглый стол, посвящённый подведению итогов конкурса проектов местных инициатив. Участие в нём приняла мэр Елена Сорокина, представители регионального Минтерпола, депутаты, сотрудники горадминистрации, активисты общественных организаций и ТОС.

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Сорокина, обращаясь к участникам собрания, что в этом году в рамках программы поддержки местных инициатив в Рязани реализуют 30 проектов. В их числе – проекты по благоустройству скверов, детсадов, спортплощадок, мест для отдыха и досуга. Всего за время существования программы в областном центре удалось реализовать более 100 проектов.

— Конечно, это результат поддержки программы губернатором Рязанской области Николаем Любимовым. Его принципиальная позиция – инициативы граждан на местах обязательно должны быть услышаны, — отметила руководитель администрации.

В настоящее время финансирование программы значительно увеличилось – по сравнению с 2017 годов почти в 40 раз. По поручению главы региона начато заполнение карты местных иницатив. Кроме того, местные инициативы интегрируются с инициативным бюджетированием.

В рамках круглого стола активисты ТОС и общественных организаций представили свои проекты и озвучили планы на 2022 год. По словам Елены Сорокиной, поддержка местных инициатив и контроль за их реализацией – безусловный приоритет администрации города.