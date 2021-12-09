В 2021 году в Рязани украли 480 чугунных крышек люков

По данным МП «Водоканал города Рязани», сейчас на сетях предприятия в эксплуатации находится 38 641 колодец, из них 11941 – на системе водоснабжения, 26 700 – на системе водоотведения. С начала года было похищено 480 чугунных крышек люков. 175 из них были украдены в октябре-ноябре в Октябрьском районе, сообщила пресс-служба мэрии.

Специалистами предприятия проводятся обследования наружных инженерных коммуникаций водоснабжения и водоотведения на предмет выявления открытых люков в результате совершения краж. Также МП «Водоканал» оперативно реагирует на поступившие заявки и в случае обнаружения открытых колодцев предпринимает все необходимые меры, направленные на приведение их в нормативное техническое состояние.

По каждому случаю хищения крышек колодцев специалисты предприятия обращаются в районные отделения полиции. Сотрудниками органов внутренних дел города по этим сообщениям проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления виновных лиц. Так, следственным отделом ОМВД по Октябрьскому району города Рязани 1 декабря возбуждено уголовное дело по факту кражи крышки люка смотрового колодца, находящегося на ул. Светлый проезд. В совершении кражи подозреваются двое жителей. В настоящее время сотрудниками полиции проверяется их причастность к совершению других аналогичных преступлений.

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Сейчас МП «Водоканал» принято решение об использовании люков колодцев из альтернативных материалов, что позволит минимизировать факты краж крышек люков, расположенных на зеленых зонах и внутриквартальных территориях. Уже закуплено свыше 200 крышек из композитных материалов и более 100 люков с кольцом из аналогичных материалов.