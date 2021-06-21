В 2020 году в Рязани благоустроили шесть общественных территорий

В 2020 году в Рязани выполнено комплексное благоустройство 14 дворовых территорий, сделан ремонт асфальта на 11 проездах. Об этом депутатам гордумы сообщила глава администрации города Елена Сорокина.
Выполнено благоустройство 6 общественных территорий:
— Центрального парка культуры и отдыха в городе Рязани (3 очередь);
— Верхнего городского парка (2 очередь);
— Комсомольского парка (1 очередь);
— детского городка по ул. Новоселов;
— Севастопольской аллеи по ул. Черновицкой;
— территории около Дворца Торжеств на Московском шоссе.
С 2020 года работы подрядчика по общественным пространствам принимаются не только городскими службами благоустройства. Все заинтересованные жители могут принять участие в народной приемке парков и скверов.
В рамках областной программы поддержки местных инициатив в Рязани в 2020 году реализовано 24 проекта. Идеи проектов принадлежат самим жителям и их сообществам. Небольшие скверы, памятные места, зоны детского игрового и спортивного отдыха, площадки для выгула собак и многое другое – жители сами называют приоритеты. Благодарю депутатов за активное участие вместе с жителями в выдвижении и реализации местных инициатив!