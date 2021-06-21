В 2020 году в Рязани благоустроили шесть общественных территорий

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В 2020 году в Рязани выполнено комплексное благоустройство 14 дворовых территорий, сделан ремонт асфальта на 11 проездах. Об этом депутатам гордумы сообщила глава администрации города Елена Сорокина.

— Выполняя обещание, данное на встречах с жителями в ноябре 2019 года, с 2020 года ремонтируем дворы вместе с проездами, комплексно. Таким образом, уходим от практики «лоскутного» благоустройства, движемся к практике благоустройства большими участками, — отметила мэр Рязани.

Выполнено благоустройство 6 общественных территорий:

— Центрального парка культуры и отдыха в городе Рязани (3 очередь);

— Верхнего городского парка (2 очередь);

— Комсомольского парка (1 очередь);

— детского городка по ул. Новоселов;

— Севастопольской аллеи по ул. Черновицкой;

— территории около Дворца Торжеств на Московском шоссе.

С 2020 года работы подрядчика по общественным пространствам принимаются не только городскими службами благоустройства. Все заинтересованные жители могут принять участие в народной приемке парков и скверов.

— Мнение большинства жителей напрямую влияет на оценку работы подрядчиков, — подчеркнула Сорокина.

В рамках областной программы поддержки местных инициатив в Рязани в 2020 году реализовано 24 проекта. Идеи проектов принадлежат самим жителям и их сообществам. Небольшие скверы, памятные места, зоны детского игрового и спортивного отдыха, площадки для выгула собак и многое другое – жители сами называют приоритеты. Благодарю депутатов за активное участие вместе с жителями в выдвижении и реализации местных инициатив!