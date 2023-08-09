В 20 школах Рязанской области завершается капитальный ремонт 

Капитальный ремонт 20 школ Рязанской области завершится к 1 сентября.

Как сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграмм-канале, работы проходят в рамках национального проекта «Образование», по которому область получила 1 миллиард рублей.

Глава региона подчеркнул, что во многих школах уже отремонтировали помещения, крыши и фасады, заменили окна и двери, обновили инженерные коммуникации, модернизировали пожарные сигнализации и системы оповещения. В ближайшее время в школах благоустроят прилегающие территории и установят новую мебель и оборудование.