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В 13 районах Рязанской области временно отключили теле- и радиовещание

Анастасия Мериакри

В 13 районах Рязанской области временно отключили теле- и радиовещание. Об этом сообщает комитет по информации и массовым коммуникациям региона.

Отключение связано с проведением плановых профилактических работ на РТПС «Рязань» и «Мосолово». Телевидение и радиовещание в Захаровском, Пронском, Рыбновском, Рязанском, Спасском, Старожиловском, Чучковском, Шиловском, Путятинском, Сараевском, Кораблинском, Сапожковском и Ухоловском районах восстановят к 10:00.

Отмечается, что по сети кабельных операторов программы работают в штатном режиме. Другие станции в Рязанской области продолжают вещание.

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