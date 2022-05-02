Мониторинг качества жизни в России, проводимый Финансовым университетом при правительстве РФ, показал, что в 1 квартале 2022 года качество жизни населения страны осталось на уровне 4 квартала прошлого года. Об этом говорится в пресс-релизе вуза.

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Индекс качества жизни, рассчитываемый на основании мнений населения о положении дел в городах проживания и общественных настроениях, составил 82,9 (81,1 в 4 квартале).

Индекс качества жизни рассчитывается на основании динамики общественного мнения по следующим направлениям:

• Распространенность деструктивного поведения среди граждан,

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• Уровень тревожности среди населения,

• Конфликтность общественных отношений,

• Готовность к отъезду из родного города в поисках лучшей жизни,

• Оценка населением своего уровня жизни,

• Состояние окружающей среды,

• Условия для создания и ведения малого и среднего предпринимательства,

• Состояние городской инфраструктуры, включая сюда качество медицинского обслуживания, оценку работы образовательных организаций, состояние дорожного хозяйства, качество работы организаций ЖКХ, доступность и качество работы культурных учреждений, а также другие показатели.

В первом квартале по сравнению с 4 кварталом прошлого года заметно снизилась потребительская активность населения и самооценка уровня дохода, подрос уровень тревожности общественных настроений, заметно скорректировалась вниз оценка работы системы здравоохранения.

С другой стороны, повысилась оценка работы культурных и образовательных учреждений, предприятий системы ЖКХ, поднялась оценка состояния экологии в городах и качества работы дорожного хозяйства.

По сравнению с предыдущим кварталом не изменилась оценка условий ведения бизнеса и оценка распространенности деструктивного поведения. Если говорить о региональных различиях, то лидерами по качеству жизни среди городов с населением более 250 тыс. чел., как и по итогам 2021 года, являются Москва, Санкт-Петербург и Грозный.

Рязань в индексе занимает 43-е место.