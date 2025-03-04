Уволился начальник управления земельных ресурсов и имущественных отношений Рязани Евгений Кириченко

Начальник управления земельных ресурсов и имущественных отношений Рязани Евгений Кириченко покинул свою должность. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

4 марта Евгений Кириченко написал заявление по собственному желанию. По некоторой информации, именно Кириченко был организатором новогоднего дорогостоящего корпоратива сотрудников администрации Рязани.

Исполнять обязанности руководителя управления земельных ресурсов и имущественных отношений Рязани с 5 марта будет его заместитель Ольга Кашаева.

Реклама

Напомним, сотрудникам горадминистрации в связи с проведением специальной военной операции было рекомендовано не устраивать корпоративы, однако появилась информация, что работники трех управлений администрации проигнорировали данное требование. Глава администрации города обещал принять меры.