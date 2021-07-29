Утверждён список рязанцев, которых наградят медалью Чумаковой

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На заседании Рязанской городской Думы депутаты одобрили кандидатуры горожан, которые в дни празднования Дня города будут отмечены почетными званиями и наградами.

Медалей Надежды Николаевны Чумаковой удостоены:

— в номинации «Культура» — начальник отдела организации досуга управления культуры администрации Рязани Валентина Макарова;

— в номинации «Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство» — мастер участка по ремонту тепловых сетей МУП «РМПТС» Игорь Кокорев;

— в номинации «Общественная и благотворительная деятельность» — протоирей Арсений Вилков;

— в номинации «Экономика и финансы» — работник финансово-казначейского управления администрации с 1996 по 2016 год Нина Чернова;

— в номинации «Образование» — учитель русского языка и литературы лицея № 4 Елена Орлова;

— в номинации «Здравоохранение» — главный врач поликлиники завода «Красное знамя» с 1988 по 2007 год Станислав Сливин;

— в номинации «Спорт» — тренер спортивной школы олимпийского резерва «Юность» Галина Джавахова;

— в номинации «Социальная поддержка» — директор комплексного центра социального обслуживания населения Тамара Бандуркина;

— в номинации «Деятельность средств массовой информации» — первый заместитель главного редактора газеты «Рязанские ведомости» Ирина Сизова;

— в номинации «Предпринимательство» — директор ООО «Мороз» Николай Бодягин.

Почетной грамотой муниципального образования — город Рязань награжден сопредседатель Правления Ассоциации органов территориального общественного самоуправления Рязанской области Анатолий Заикин.