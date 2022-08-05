Утверждён окончательный список кандидатов на пост губернатора Рязанской области

В пятницу, 5 августа, на заседании Избирательной комиссии Рязанской области утвердили окончательный список кандидатов на выборах губернатора.

В списке 5 человек:

Малков Павел Викторович, выдвинут Рязанским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Парсентьев Григорий Александрович, выдвинут Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ ЗА ПРАВДУ» в Рязанской области

Рубина Наталья Владимировна, выдвинута Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Рязанской области

Репников Дмитрий Александрович, выдвинут Рязанским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России

Сидоров Денис Сергеевич, выдвинут Рязанским областным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Также, на заседании, был принят ряд решений по вопросам, касающимся определения порядка действий с документацией, связанной с проведением выборов Губернатора Рязанской области и вопросы ротации резервов составов ряда участковых избирательных комиссий.