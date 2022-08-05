Утверждён окончательный список кандидатов на пост губернатора Рязанской области

В пятницу, 5 августа, на заседании Избирательной комиссии Рязанской области утвердили окончательный список кандидатов на выборах губернатора.
В списке 5 человек:
Малков Павел Викторович, выдвинут Рязанским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Парсентьев Григорий Александрович, выдвинут Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ ЗА ПРАВДУ» в Рязанской области
Рубина Наталья Владимировна, выдвинута Региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Рязанской области
Репников Дмитрий Александрович, выдвинут Рязанским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России
Сидоров Денис Сергеевич, выдвинут Рязанским областным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Также, на заседании, был принят ряд решений по вопросам, касающимся определения порядка действий с документацией, связанной с проведением выборов Губернатора Рязанской области и вопросы ротации резервов составов ряда участковых избирательных комиссий.