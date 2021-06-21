Утонувшая в Сасове девочка смогла спасти купавшегося с ней первоклассника

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Сайт издательства «Пресса» сообщил подробности ЧП в городе Сасово. Напомним, 19 июня в реке Цна утонула девочка 2008 года рождения.

Трагический инцидент случился в 15.30 под мостом между Сасовом и улицей Авиагородок. Ученица 6-го класса школы №106 пришла туда к отцу, охраняющему автомобильный мост. Вместе с девочкой был друг-первоклассник.

С разрешения мужчины дети купались в неприспособленном месте, под периодическим присмотром. Во время купания попали в водоворот, начали тонуть. Девочка смогла вытолкнуть к берегу друга, но сама погибла.

Мальчик сразу сообщил о случившемся её отцу, тот позвонил спасателям, начал поиски дочери.

Труп достали без признаков насильственной смерти. Проводится проверка.