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Понедельник, 21 июня, 2021
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Утонувшая в Сасове девочка смогла спасти купавшегося с ней первоклассника

7info
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Сайт издательства «Пресса» сообщил подробности ЧП в городе Сасово. Напомним, 19 июня в реке Цна утонула девочка 2008 года рождения.

Трагический инцидент случился в 15.30 под мостом между Сасовом и улицей Авиагородок. Ученица 6-го класса школы №106 пришла туда к отцу, охраняющему автомобильный мост. Вместе с девочкой был друг-первоклассник.

С разрешения мужчины дети купались в неприспособленном месте, под периодическим присмотром. Во время купания попали в водоворот, начали тонуть.  Девочка смогла вытолкнуть к берегу друга, но сама погибла.

Мальчик сразу сообщил о случившемся её отцу, тот позвонил спасателям, начал поиски дочери.

Труп достали без признаков насильственной смерти. Проводится проверка.

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