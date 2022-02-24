Установлена личность рязанца, труп которого, изъеденный лисами, нашёл егерь

Следователи установили личность мужчины, скелетированный труп которого обнаружили 15 февраля в Ухоловском районе, сообщает «КП-Рязань».

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Тело мужчины нашёл объезжавший участок егерь. Оно было погрызано лисами, мелкими грызунами.

Первоначально предполагалось, что умерший — 35-летний житель села Канино Сапожковского района. Он рассказал родственникам, что поехал на заработки в Москву, но до столицы не доехал.

Экспертиза со стопроцентной вероятностью установила, что погибший именно он. Доследственная проверка продолжается.