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Четверг, 24 февраля, 2022

Установлена личность рязанца, труп которого, изъеденный лисами, нашёл егерь

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Установлена личность рязанца, труп которого, изъеденный лисами, нашёл егерь

7info

Следователи установили личность мужчины, скелетированный труп которого обнаружили 15 февраля в Ухоловском районе, сообщает «КП-Рязань».

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Тело мужчины нашёл объезжавший участок егерь. Оно было погрызано лисами, мелкими грызунами.

Первоначально предполагалось, что умерший — 35-летний житель села Канино Сапожковского района. Он рассказал родственникам, что поехал на заработки в Москву, но до столицы не доехал.

Экспертиза со стопроцентной вероятностью установила, что погибший именно он. Доследственная проверка продолжается.

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