Ушел из жизни актёр из фильма «ДМБ» Сергей Лебедев

В возрасте 57 лет скончался советский и российский актер театра и кино Сергей Лебедев. Информация о смерти артиста опубликована на портале «Кино-театр.ру».

Известно, что Сергей Лебедев умер 6 августа, но информация о его кончине появилась только в сентябре. Подробности и причины смерти актера не раскрываются.

Сергей Лебедев сыграл главную роль в студенческой короткометражке Ивана Охлобыстина «Разрушитель волн» в 1989 году. Также артист снимался в фильмах «Урод» и «ДМБ». Его можно заметить в сериалах «Тайны следствия» и «Мастер и Маргарита».