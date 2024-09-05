Четверг, 5 сентября, 2024

Ушел из жизни актёр из фильма «ДМБ» Сергей Лебедев

Автор: 7info7

Опубликовано

Сергей Лебедев в роли доктора из фильма «ДМБ». Фото: kino-teatr.ru

В возрасте 57 лет скончался советский и российский актер театра и кино Сергей Лебедев. Информация о смерти артиста опубликована на портале «Кино-театр.ру».

Известно, что Сергей Лебедев умер 6 августа, но информация о его кончине появилась только в сентябре. Подробности и причины смерти актера не раскрываются.

Сергей Лебедев сыграл главную роль в студенческой короткометражке Ивана Охлобыстина «Разрушитель волн» в 1989 году. Также артист снимался в фильмах «Урод» и «ДМБ». Его можно заметить в сериалах «Тайны следствия» и «Мастер и Маргарита».

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