Вторник, 30 сентября, 2025
9.2 C
Рязань
Происшествия

Уроженка Закавказья в должности директора украла деньги из предприятия по пошиву одежды в Рязани

Анастасия Мериакри
Изображение от fanjianhua на Freepik

В Рязани бывшего директора предприятия обвиняют в крупной растрате. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Октябрьскому району Рязани, действуя на основании оперативной информации, выявили факт растраты. В совершении этого преступления подозревается бывший директор небольшого предприятия, занимающегося пошивом одежды.

58-летняя уроженка одной из стран Закавказья, недавно получившая гражданство России, работала вольнонаемным директором швейного цеха и имела организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия. В ходе проверки полицейские установили, что женщина, используя своё служебное положение и действуя из корыстных побуждений, перевела 300 тысяч рублей с расчетного счета предприятия на свой личный счет.

Выяснилось, что украденные средства злоумышленница использовала для погашения кредита. Под давлением доказательств она признала свою вину.

В отношении бывшего директора следственным отделом ОМВД России по Октябрьскому району города Рязани возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В настоящее время проводится расследование.

