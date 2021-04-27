Уроженец Рязани не смог блеснуть на молодежном Евро, но привлек внимание клубов из Англии и Италии

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Константин Кучаев рано ушел из рязанской ДЮСШ ЦСК в столичный ЦСКА. Но уже сейчас он является основным игроком армейцев и вторым бомбардиром клуба после Николы Влашича. Кучаев забил шесть голов и отдал три ассиста за девятнадцать матчей. Кстати, у него еще есть время улучшить свою статистику, хотя Константин только восстановился после травмы. В ближайшем матче ЦСКА сыграет дома с «Уфой». Эксперты БК Олимп бет дают коэффициент 1.59 на победу армейцев. Чтобы посмотреть котировки на другие матчи, необходимо открыть официальный сайт или приложение Олимп.

Кстати, а 2021-й год для Кучаева складывается не самым удачным образом. Хавбек ЦСКА явно не отказался бы поехать на молодежный чемпионат Европы. Кучаев даже поехал в сборную, но потом вернулся из-за микротравмы икроножной мышцы. В итоге, вместо него в национальную команду вызвали форварда «Динамо» Константина Тюкавина. А Кучаев после прохождения углубленного обследования отправился домой для физиотерапевтической реабилитации.

Интерес к игроку

Из-аз этого повреждения Кучаев не играл больше месяца. Сейчас уроженец Рязани уже приступил к тренировкам в общей группе, но пока с ограничениями. Очно неясно, когда он вернется на поле. Однако это вполне может случиться в самое ближайшее время.

Кстати, Кучаев входит в число самых дорогих российских игроков 1998-го года рождения и младше. Рейтинг традиционно составили представители Transfermarkt. Первое место в нем занимает голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов. Вратаря оценили в пятнадцать миллионов евро. Интересно, что он является вторым самым дорогим вратарем не старше 21-го года. Первая строчка у Джанлуиджи Доннарумма из «Милана». Его трансферная стоимость составляет шестьдесят миллионов евро.

Ценник на Сафонова вырос благодаря успешной игре в Лиге чемпионов. Игра в еврокубках помогла и Кучаеву обратить на себя внимание зарубежных команд. Агент футболиста из Рязани Александр Клюев рассказал, что за его клиентом следят многие клубы. Планировалось, что на молодежном Евро Кучаева просмотрят скауты, но он пропустил турнир. Пока что на Клюева никто ен выходил с предложением о трансфере. Однако он рассказал, что активнее всех Константином интересуются в «Лидсе» и «Парме».

Также Клюев рассказал, что у его клиента был шанс отправиться в «Рубин». Общение с казанским клубом возникло перед началом текущего сезона. Кучаев согласился уйти в аренду на год, однако в ЦСКА предложили подождать до сентября. Если бы Кучаев не играл в ЦСКА, то его бы отпустили. Но Константин стал получать больше игрвоого времени и стал одним из лучших бомбардиров ЦСКА.

Возможно, к вопросам о переходе из ЦСКА Кучаев и его агент вернуться летом 2021-го года. Однако есть ощущение, что рязанский футболист останется в столичной команде.