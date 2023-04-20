Уровень воды в Оке в Рязани за сутки снизился на 14 сантиметров

Главное управление МЧС по Рязанской области в Telegram канале рассказало о прохождении весеннего половодья в регионе по состоянию на 11 утра 20 апреля.
За сутки в черте Рязани в реке Оке уровень воды понизился на 14 сантиметров до 324 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.
Понижение уровня воды наблюдается на всех гидропостах основных рек Рязанской области.
Вода ушла с 5 приусадебных участков в населённом пункте Заокское и одного участка объездной дороги возле населённого пункта Шумашь в Рязанском районе.
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