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Четверг, 20 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Уровень воды в Оке в Рязани за сутки снизился на 14 сантиметров

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Фото из Телеграм канала ГУ МЧС по Рязанской области

Главное управление МЧС по Рязанской области в Telegram канале рассказало о прохождении весеннего половодья в регионе по состоянию на 11 утра 20 апреля.

За сутки в черте Рязани в реке Оке уровень воды понизился на 14 сантиметров до 324 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

Понижение уровня воды наблюдается на всех гидропостах основных рек Рязанской области.

Вода ушла с 5 приусадебных участков в населённом пункте Заокское и одного участка объездной дороги возле населённого пункта Шумашь в Рязанском районе.

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