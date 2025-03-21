Как только первые лучи весеннего солнца начинают дарить нам тепло, мы хотим как можно скорее избавиться от объемной одежды и переобуться в легкую обувь. Но погода весной бывает коварной и непредсказуемой, и, к сожалению, часто именно в этот период мы сталкиваемся с различными заболеваниями, в том числе урологическими. Как сберечь свое здоровье весной, рассказал 7info заведующий операционным отделением Рязанской БСМП, врач-уролог Алексей Егоров.

С какими заболеваниями можно столкнуться?

По словам врача, по статистике в весенний период с урологическими заболеваниями сталкиваются примерно 35% людей. Особенно в группе риска те, у кого заболевания приобрели хронический характер.

Наиболее распространенные заболевания – цистит (чаще у женщин), простатит (у мужчин) и пиелонефрит (воспаление почек).

— Все они действительно могут обостриться из-за переохлаждения, — говорит Алексей Егоров. — Еще в детстве, я уверен, многим родители говорили, что нельзя сидеть на холодном. Этого и правда делать не стоит. Также нужно помнить, что нельзя допускать переохлаждения ног. Помните: замерзли ноги — ждите проблем с мочевыделительной системой. Реклама

Врач отметил, что, кроме переохлаждения, весной люди зачастую имеют сниженный иммунитет, из-за чего в организме могут активно развиваться бактерии и вирусы. Поэтому уролог рекомендует особенно внимательно в этот период следить за своим питанием: оно должно быть сбалансированным и богатым витаминами.

Также на обострение хронических урологических заболеваний влияют незащищенные половые акты, малоподвижный образ жизни, отсутствие физической активности, злоупотребление алкоголем. Нельзя недооценивать пагубное влияние стресса и нарушение сна — из-за этого страдает весь организм, в том числе и мочевыделительная система.

Как распознать болезнь вовремя?

Симптомы, указывающие на наличие урологических заболеваний, могут быть следующими: частые и болезненные мочеиспускания, специфические выделения из мочеиспускательного канала, боли внизу живота, в пояснице, в области почек, в промежности у мужчин.

Также, по словам Егорова, пациенты могут отмечать повышение температуры, появление озноба и слабости. Зачастую моча меняет цвет или прозрачность и приобретает специфический неприятный запах. Не стоит упускать из вида и неспецифические симптомы, такие как тошнота, снижение аппетита, повышение или понижение артериального давления, избыточную утомляемость, сонливость, повышенное потоотделение как днем, так и ночью, боли в мышцах, нестабильное психоэмоциональное состояние (повышенная раздражительность и агрессивность). Также на фоне урологических заболеваний у мужчин могут возникать проблемы с потенцией.

При появлении этих симптомов очень важно обратиться за медицинской помощью. Рязанский уролог отметил, что если заболевания возникли у человека впервые, они протекают чаще всего в острой форме, и, как правило, игнорировать симптомы не получается. Пациенты обращаются к врачу, получают необходимое лечение, не теряя время. А что касается пациентов с хроническими заболеваниями, то у них зачастую обострение протекает менее болезненно, однако это не значит, что его не нужно лечить или заниматься самолечением.

— Как порой думают пациенты: однажды уже с заболеванием столкнулись, пролечились, можно снова повторить те же препараты, а к врачу уже идти не обязательно. Это неправильный подход, — говорит Алексей Егоров. — Дело в том, что микробы могут адаптироваться к препаратам, поэтому повторное лечение может не принести желаемого результата, и пациент только потеряет время. Еще хуже, когда начинают лечиться по чьим-то советам, статьям из интернета, или приходят в аптеку и просят фармацевта: «А продайте какой-нибудь препарат от цистита». Такое лечение — это из разряда «ткнуть пальцем в небо». Да, один раз может повезти, но не факт, что в следующий раз такое поможет. Организм у всех разный, болезни протекают по-разному, и только врач может назначить корректное и грамотное лечение. Поэтому, как только проявились симптомы, нужно незамедлительно обращаться в больницу. Помните, чем раньше выявили заболевание, тем легче и, немаловажно, дешевле лечить его.

Как защитить себя от заболеваний?

Весной не стоит далеко убирать теплые вещи: одеваться нужно не по дате в календаре, а по погоде, которая в это время года всегда непредсказуема и переменчива. Следует избегать переохлаждения, особенно поясницы и ног.

Также Алексей Егоров рекомендует соблюдать питьевой режим, пить больше чистой воды, так как жидкость обеспечивает промывание мочевыводящей системы. Пересмотреть свой подход к питанию, добавить в него больше овощей, фруктов, по необходимости пропить курсы витаминов. Также Егоров рекомендует минимизировать потребление копченого, жареного, жирного, алкоголя, крепкого чая и кофе. Это особенно важно для тех, страдает хроническими урологическими заболеваниями.