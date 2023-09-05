Вторник, 5 сентября, 2023
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Уральских врачей обвинили в том, что они бросили пациента умирать

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Волонтеры обвинили врачей в городе Артемовском в том, что они якобы бросили пациента в тяжелом состоянии, пишет E1.RU.

Около двух недель назад пьяный местный житель обварился кипятком в общественной бане. Он не сразу обратился за помощью. Утверждается, что затем медики отказывались его лечить. Затем он попал в приемный покой, но вскоре его отпустили. После этого мужчине стало хуже – он не мог двигаться, пить, есть, ходил под себя.

«Он же овощ! Его надо было в больнице оставлять, с ним что-то неладное», — возмущались соседи.

Медики в ответ посоветовали обратиться в социальную службу. Горожане говорят, что у пациента не брали анализов. Волонтеры настояли на повторной госпитализации.

В Артемовской больнице пояснили, что мужчина проходил лечение и сейчас вновь госпитализирован, хотя медицинских показаний для этого у него нет. Медики сообщили, что в их действиях не было нарушений.

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