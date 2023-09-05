Волонтеры обвинили врачей в городе Артемовском в том, что они якобы бросили пациента в тяжелом состоянии, пишет E1.RU.
Около двух недель назад пьяный местный житель обварился кипятком в общественной бане. Он не сразу обратился за помощью. Утверждается, что затем медики отказывались его лечить. Затем он попал в приемный покой, но вскоре его отпустили. После этого мужчине стало хуже – он не мог двигаться, пить, есть, ходил под себя.
Медики в ответ посоветовали обратиться в социальную службу. Горожане говорят, что у пациента не брали анализов. Волонтеры настояли на повторной госпитализации.
В Артемовской больнице пояснили, что мужчина проходил лечение и сейчас вновь госпитализирован, хотя медицинских показаний для этого у него нет. Медики сообщили, что в их действиях не было нарушений.