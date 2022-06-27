Уральская красотка рассказала о скандале с украинками на конкурсе «Миссис Вселенная»

Представляющая Россию на конкурсе «Миссис Вселенная» модель из Екатеринбурга Елена Белоусова рассказала о скандале с украинками, пишет E1.RU.

По ее словам, представительницы Украины отказались от взаимодействия с российской делегацией.

«В день знакомства мы привезли подарочки всем делегациям, но девочки с Украины отказались от подарков и сказали, чтобы мы больше к ним не подходили и даже не садились за одним столом. Это было обидно и неприятно, их реакция понятна, но мы на конкурсе, который вне политики», – отметила Белоусова.

Модели также заявила о провокации во время показа роликом на тему проблемы домашнего насилия. Так, украинская сторона показала жесткое видео, где Россия была представлена агрессором.

Белоусова считает, что подобные конкурсы должны объединять страны, а не выступать ареной для противостояния.