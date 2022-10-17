Понедельник, 17 октября, 2022
powder

Уральцы подрались с ассенизаторами из-за слива фекалий в канализацию

На главнуюНовости мира

Жители поселка Шабры Свердловской области пожаловались на ассенизаторов, нелегально сливающих нечистоты в канализацию, пишет E1.RU.

По словам семейной пары, они купили машину и занимаются незаконной предпринимательской деятельностью. Парочка попыталась остановить нелегалов, однако напоролась на агрессию.

«Мы начали снимать. У мужа выхватили телефон, он вышел из машины, и его начали избивать. Я тоже начала снимать и бросилась ему на помощь, меня избили, телефон забрали. Отдали смартфоны начальнице, она начала удалять все видео и фото слива», – отметила женщина.

Девушка утверждает, что ассенизаторы работают без разрешения «Водоканала». Также ей и супругу пригрозили расправой, если они продолжать мешать деятельности организации.

Мужчине диагностировали открытый перелом носа сотрясение мозга и многочисленные ушибы. В свердловском МВД пообещали провести проверку.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/