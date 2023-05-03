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Среда, 3 мая, 2023

Управляющие компании продолжают создавать базу для качественных изменений в своей работе

Фото с сайта Ассоциации управляющих компаний
Фото с сайта Ассоциации управляющих компаний

Взаимодействие между Государственной жилищной инспекцией, Ассоциацией управляющих компаний ЖКХ Рязанской области и Фондом капитального ремонта многоквартирных домов обсудили на встрече руководители ведомств. Инициатором совещания стала Ассоциация управляющих компаний.

«Приоритетом Ассоциации является повышение качества управления многоквартирными жилыми домами. В этой связи для нас крайне важен открытый, взаимоуважительный диалог со всеми участниками рынка и, конечно же, надзорными органами. Обсудили наиболее острые вопросы, возникающие в процессе нашей работы, начали строить совместные планы. Благодарен руководителям Госжилинспекции и ФКР за готовность к диалогу», — рассказал председатель Ассоциации управляющих компаний ЖКХ Рязанской области Сергей Сапунов.

В ходе встречи стороны договорились о проведении совместных акций и мероприятий. Достигнута договоренность и о проведении регулярных совещаний руководителей, главная цель которых – качественные изменения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

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