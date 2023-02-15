Управление Росреестра по Рязанской области проведёт марафон бесплатных консультаций в региональных МФЦ

У жителей Рязанского региона 16-17 февраля будет уникальная возможность получить ответы на вопросы о госрегистрации прав на недвижимость и кадастровом учёте земельных участков, жилых и садовых домов.

В офисах МФЦ Рязанской области региональное Управление Росреестра запускает марафон бесплатных консультаций для граждан. Мероприятие приурочено к 25-летию создания системы госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 15-летию создания Росреестра.

Консультации специалистов Росреестра пройдут очно, без предварительной записи, по графику:

16 февраля:

— офис территориального отдела по Советскому району г. Рязани ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» (г. Рязань, ул. Почтовая, д. 61) с 8 до 11 часов;

— офис территориального обособленного структурного подразделения №4 г. Рязани ГБУ РО «МФЦ Рязаснкой области» (г. Рязань, ул. Соколовская, д. 12/8) с 11 до 13 часов;

— офис Рыбновского территориального отдела ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» (Рязанская область, г. Рыбное, пл. Ленина д. 16) с 13 до 14 часов;

— офис Новомичуриского территориального отдела ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» (Рязанская область, г. Новомичуринск, ул. Волкова, д. 10) с 14 до 15 часов;

— офис Шиловского территориального отдела ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» (Рязанская область, р. П. Шилово, ул. Спасская, д. 21) с 15 до 17 часов.

17 февраля:

— офис Сасовского территориального отдела ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» (Рязанская область, г. Сасово, пр-т Свободы, д.19) с 8 до 10 часов;

— офис Касимовского территориального отдела ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» (Рязанская область, г. Касимов, ул. К. Маркса, д. 2/17) с 10 до 11 часов;

— офис Михайловского территориального отдела ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» (Рязанская область, г. Михайлов, пл. Освобождения, д. 1) с 11 до 12 часов;

— офис Александро-Невского территориального отдела ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» (Рязанская область, р.п. Александро-Невский, ул. Совесткая, д. 44) с 12 до 13 часов;

— офис Сараевского территориального отдела ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» (Рязанская область, р.п. Сараи, ул. Ленина, д. 122) с 13 до 14 часов.

Сотрудники Управления Росреестра по Рязанской области еженедельно проводят онлайн консультации граждан на базе центров «Мои Документы», в формате видеоконференцсвязи. Записаться можно на сайте моидокументы62.рф в разделе «Общественные приемные органов власти и организаций»

Дополнительная информация по телефонам: 8 (800) 11 000 11 (бесплатный), +7 (4912) 55-50-55.