Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области представил отчет о своей работе

На заседании Рязанской областной Думы 23 марта депутаты заслушали отчёт уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе Михаила Пронина.

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Было отмечено, что минувший год стал непростым для бизнес — сообщества. Предприниматели продолжили работать в условиях действия коронавирусных ограничений. В 2021 году омбудсмен рассмотрел 781 обращение. В 63% случаев интересы заявителей удалось восстановить. Внимание было обращено на проверки контрольно-надзорными органами действия и бездействия органов местного самоуправления, вопросы налогообложения и ряд других.

В ходе обсуждения доклада депутат Дмитрий Боронтов подчеркнул, что в сложной ситуации оказались предприниматели, оказывающие услуги в сфере строительства, ремонта, поставок оборудования и товаров по государственным контрактам. Парламентарий добавил, что на фоне роста цен и нехватки материалов они рискуют стать банкротами и попасть в реестр недобросовестных поставщиков услуг. Михаил Пронин напомнил, что в период пандемии предприятиям шли навстречу. Он выразил надежду, что без внимания этот вопрос не останется и сейчас.

Депутаты поинтересовались у уполномоченного перспективами развития бизнеса в сложившихся экономических условиях. Отвечая на вопрос депутата Сергея Гришкова, Михаил Пронин рассказал о том, что на уровне региона прорабатываются различные варианты мер поддержки. Значимым для предпринимательского сообщества бизнес-омбудсмен назвал одобренное Рязанской областной Думой решение о понижении налоговой ставки для ряда субъектов малого и среднего предпринимательства.

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Депутат Денис Сидоров спросил у Михаила Пронина, может ли бизнес рассчитывать на льготное кредитование. Уполномоченный пояснил, что не только федеральные, но и областные органы власти через Фонд развития промышленности ведут работу в направлении обеспечения предпринимателей доступными банковскими продуктами.

Татьяна Гусева обратила внимание на важность сохранения рабочих мест, подчеркнув необходимость оказания своевременной помощи в данном вопросе. Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин отметил значимость широкого информирования предпринимателей о всех утвержденных инструментах поддержки для организаций, сохраняющих численность трудовых коллективов.

Ежегодный отчет уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области депутаты приняли к сведению.