Умерла доцент РГРГУ Ирина Шурчкова

Умерла доцент кафедры экономической безопасности, анализа и учёта РГРГУ Ирина Шурчкова. Об этом сообщается в группе «Инженерно-экономический факультет РГРТУ» ВКонтакте.

Всю свою жизнь она посвятила науке и образованию. Трудолюбие и преданность своей работе — вот что вдохновляло коллег в Ирине Шурчковой.

«Она была примером в стремлении передавать свои знания и поддерживать развитие каждого студента. Ее светлый ум, доброе сердце и умение находить подход к каждому останутся в памяти всех, кто знал ее лично», — написали в

Сотрудники университета выражают соболезнования родным и близким Ирины Шурчковой. Коллектив университета потерял настоящего профессионала и замечательного человека.

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Прощание с Ириной Шурчковой пройдет в пятницу, 28 февраля, в 12:00 по адресу: ул. Скоморошинская, д. 16.

В Борисо-Глебском кафедральном соборе по адресу: ул. Сенная, 32, в 12:30 состоится отпевание.