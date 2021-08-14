Умер уроженец Рязанской области, учёный Лев Десинов

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Стало известно о смерти уроженца Рязанской области, известного учёного Льва Десинова. Сообщение о его кончине опубликовано в соцсетях.

Лев Десинов родился в 1942 году. Окончил МВТУ им. Баумана в 1965 году.

С 1961 года занимался туризмом в секции МВТУ им. Баумана. С 1965 по 1970 год работал в отделе испытаний межконтинентальных ракет в оборонной промышленности.

С 1994 года — научный руководитель российской национальной и российско-американской программами визуальных наблюдений и съемок земной поверхности с орбитальной станции «Мир» и МКС.

Лев Десинов руководил более 20 туристическими и научными экспедициями в Памиру, Тянь-Шань, на Кавказ и на Алтай. Ему также присвоено звние мастера спорта СССР по горному туризму.

7info выражает соболезнования родным, близким и коллегам Льва Десинова.