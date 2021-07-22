Умер рязанский врач, преподаватель РязГМУ Игорь Елисеев

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В среду, 21 июля, ушёл из жизни рязанский врач Игорь Елисеев. Об этом сообщила пресс-служба РязГМУ.

Игорь Васильевич — кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории. За 30 лет прошёл путь от ассистента до заведующего кафедрой ЛОР-болезней Рязанского государственного медицинского университета. Возглавлял региональную ассоциацию ЛОР-врачей. Завоевал уважение коллег, студентов, пациентов.

Прощание с врачом состоится в субботу, 24 июля, в Николо-Ямском храме Рязани, в 12 часов.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.