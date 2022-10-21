Умер рязанский архитектор Владислав Лаврентьев

В четверг, 20 октября, скончался рязанский архитектор Владислав Семёнович Лаврентьев. Информацию о смерти коллеги опубликовала группа «Архитекторы Рязани».

Похороны пройдут 22 октября. В 11.30 начнётся отпевание в часовне Новогражданского кладбища, в 12.15 в кафе «Эльза» на улице 9-я Линия, 18 состоятся поминки.

Лаврентьев родился в 1934 году, в 1966 году окончил МАРХИ по специализации «промышленная архитектура». Часть жизни работал в Магадане, затем приехал в Рязань.

Лаврентьев принимал участие в создании памятников в парке моряков, Евпатию Коловрату, Салтыкову Щедрину.

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