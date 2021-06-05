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Умер рабочий, пострадавший при ремонте моста под Орлом

Никита Брыкин
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В Орловской области скончался рабочий, который пострадал при ремонте моста через реку Кола, который расположен на трасе М-2 «Крым», пишет портал «Орелград».

Инцидент произошел 11 мая в компании «СФ «Стройсервис». По данным расследования комиссии, в день случившегося работы велись в плановом режиме. Утром мастер дал задание бригадиру перевезти стройматериалы из-под моста на разгрузочную площадку.

Сообщается, что бетонщик направлялся в сторону моста по проезжей части дороги, примыкающей к мосту.

«При выходе на проезжую часть и при дальнейшем своем движении он не смотрел по сторонам и не оглядывался, поэтому не видел приближающийся к нему сзади автокран», – пояснили авторы расследования.

В итоге автокран наехал на бетонщика, который получил серьезные травмы. Пострадавшего доставили в больницу. Он умер спустя несколько дней. Рабочий был трезв.

Причиной трагедии стало нарушение ПДД в виде небезопасного движения транспортного средства задним ходом. Ожидается, что ответственность придется мастер и водитель.

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