Умер один из последних ветеранов войны с Японией Степан Чернов

В возрасте 98 лет умер один из последних ветеранов войны СССР с Японией Степан Чернов, пишет телеграм-канал Mash.

По предварительным данным, причиной его смерти стала сердечная недостаточность. Его тело нашла дочь.

«Он (Чернов. — Прим. Ред.) не дожил до годовщины победы над страной восходящего солнца менее пяти месяцев», — говорится в материале.

Чернов в августе 1945 года служил в 354-м отдельном батальоне морской пехоты и принимал участие в Сейсинской десантной операции на Дальнем Востоке. Он был младшим сержантом.

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В составе разведывательной роты автоматчиков ему поручили высадиться восточнее порта Расин, перекрыть дорогу и не допустить подхода подкреплений противник. Подразделение справилось с поставленной задачей и удержало позиции до подхода основных сил 25-й армии.