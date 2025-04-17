Умер один из последних ветеранов войны с Японией Степан Чернов

В возрасте 98 лет умер один из последних ветеранов войны СССР с Японией Степан Чернов, пишет телеграм-канал Mash.
По предварительным данным, причиной его смерти стала сердечная недостаточность. Его тело нашла дочь.
Чернов в августе 1945 года служил в 354-м отдельном батальоне морской пехоты и принимал участие в Сейсинской десантной операции на Дальнем Востоке. Он был младшим сержантом.
В составе разведывательной роты автоматчиков ему поручили высадиться восточнее порта Расин, перекрыть дорогу и не допустить подхода подкреплений противник. Подразделение справилось с поставленной задачей и удержало позиции до подхода основных сил 25-й армии.