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Кино и ТВ

Умер народный артист СССР Олег Стриженов

Алексей Самохин

На 96-м году жизни скончался народный артист СССР Олег Александрович Стриженов. О смерти актёра журналистам сообщил сын Александр Стриженов, пишет Life.

Олег Стриженов запомнился зрителям ролями в фильмах «Овод», «Сорок первый», «Капитанская дочка», «Хождение за три моря», «Белые ночи», «Приступить к ликвидации», «Господин Великий Новгород» и многих других. Помимо кино, он также играл в театре, в том числе в Мастерской «12» Никиты Михалкова. За свою карьеру актёр удостоился множества наград, включая премию «Золотой орёл» за вклад в отечественный кинематограф.

7 февраля стало известно, что Олег Стриженов был госпитализирован с инфарктом мозга. Тогда его сын сообщил, что состояние артиста стабильное, а в больницу он лёг на плановое обследование.

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