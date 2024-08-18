Умер французский актёр Ален Делон

Французские СМИ сообщают, что легендарный актер Ален Делон скончался в возрасте 88 лет. Об этом пишет РИА Новости.

В 2019 году Делон перенес инсульт, который значительно повлиял на его здоровье. В 2022 году его сын Антони выпустил автобиографию, где поделился подробностями личных разговоров с отцом. В книге он отметил, что Ален Делон просил о проведении эвтаназии в случае, если его жизнь будет зависеть от системы жизнеобеспечения после комы.

В последние годы состояние здоровья актера стало причиной разногласий в его семье. По сообщениям СМИ, прокуратура начала расследование после жалобы младшего сына Алена-Фабьена на сестру Анушку, которую он обвинил в манипуляциях отцом в его слабом состоянии. В свою очередь, спутница Делона, Хироми Роллен, направила письмо в прокуратуру, обвиняя детей актера в «попытке умышленного убийства» знаменитости.

Ален Делон получил мировую известность благодаря своим ролям в таких фильмах, как «Рокко и его братья» (1960), «На ярком солнце» (1960), «Самурай» (1967) и «Двое в городе» (1973). В 1980 году он также снялся в советском фильме «Тегеран-43».