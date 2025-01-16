Умер Дэвид Линч

Умер режиссёр и сценарист Дэвид Линч. О его смерти сообщили СМИ вечером 16 января.

Дэвид Кит Линч (англ. David Keith Lynch; род. 20 января 1946) — американский кинематографист, режиссёр фильмов. Лауреат премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе (2019), а также «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля и почётного «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, трижды номинировался на «Оскар» за лучшую режиссуру.

Одна из самых известных его работ — сериал «Твин Пикс».

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По данным РИА Новости, Дэвид Линч в последние годы сильно болел: из-за постоянного курения у него развилась эмфизема. Легендарный режиссер даже не выходил из дома.

Несмотря на болезнь, завершать карьеру Линч не планировал, рассказывал о планах снять фильм дистанционно, хоть и признавал, что такая идея ему не по душе.