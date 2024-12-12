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Умер актёр Владимир Зимников

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Алексей Самохин

Сегодня не стало актера самарского театра «СамАрт» Владимира Ивановича Зимникова, сообщает официальная страница театра ВКонтакте.

Владимир Иванович посвятил театру более 50 лет. В 1972 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии по специальности «Актер драмы и кино» с дополнительной специализацией «Актер детского театра». Свои первые шаги на сцене он сделал в Ленинградском Малом драматическом театре, сыграв роль Сергея Щербачева в спектакле «Судьба барабанщика» по произведению А. Гайдара.

В Куйбышевском ТЮЗе он блистал не только в детских спектаклях, соответствуя своей специализации, но и запомнился как исполнитель ярких ролей: красавца Дубровского, Жадова по пьесе Островского, Костылева по Горькому, Фигаро по Бомарше и Фомы Коршунова по произведениям Шолохова. За роль Коршунова в спектакле «Донские рассказы» Владимир Зимников был удостоен звания лауреата областного смотра-конкурса профессиональной творческой молодежи.

Творческий путь артиста продолжился в Брянском государственном драматическом театре, а затем в театрах «Самарская площадь», «Камерная сцена» и «Понедельник».

С 2007 года Владимир Иванович вновь стал актером родного самарского ТЮЗа. В театре «СамАрт» он работал с такими режиссерами, как Александр Кузин, Георгий Цхвирава, Михаил Кисляров, Нина Чусова, Владимир Богатырев, Екатерина Гороховская и Денис Хуснияров.

Зрители запомнили его в ролях Осипа, Николая Петровича Кирсанова, Пуговичника, Мартына Прокофьевича Нарокова, Картыкина и других. До самого последнего времени Владимир Иванович репетировал в спектакле по пьесе Брехта «Добрый человек из Сычуани».

— Доброта, отзывчивость, высокая театральная культура и неземная любовь к своей супруге Ларисе — таким останется в нашей памяти Владимир Иванович Зимников, — говорится в сообщении.

Умер актёр Владимир Зимников
Владимир Змиников, фото: vk.com/samart_ru
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