Воскресенье, 1 сентября, 2024

Умер актёр Георгий Малявский

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Георгий Малявский, кадр из сериала «Дела житейские» www.kino-teatr.ru

На 78-м году жизни скончался актёр Георгий Малявский. Информация о смерти артиста появилась на сайте «Кино-театр.ру».

Малявский — выпускник актёрского факультета Белорусского театрально-художественного института. Курс Веры Павловны Редлих он окончил в 1970 году.

Работал в Бобруйске, в Могилёвском областном драмтеатре, с 1971 года — в Белорусском театре имени Янки Купалы. В 1990 году получил звание Заслуженного артиста Белорусской ССР.

Артист сыграл в нескольких кинокартинах, в том числе в сериале «Мухтар».

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