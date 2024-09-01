Умер актёр Георгий Малявский

На 78-м году жизни скончался актёр Георгий Малявский. Информация о смерти артиста появилась на сайте «Кино-театр.ру».

Малявский — выпускник актёрского факультета Белорусского театрально-художественного института. Курс Веры Павловны Редлих он окончил в 1970 году.

Работал в Бобруйске, в Могилёвском областном драмтеатре, с 1971 года — в Белорусском театре имени Янки Купалы. В 1990 году получил звание Заслуженного артиста Белорусской ССР.

Артист сыграл в нескольких кинокартинах, в том числе в сериале «Мухтар».