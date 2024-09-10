Умер актёр Александр Голубев, звезда мюзикла «Нотр-Дам де Пари»

Актёр Александр Голубев умер в возрасте 57 лет, сообщает KP.RU.

Журналисты, ссылаясь на окружение артиста, пишут, что причиной смерти могло стать заражение крови.

Заслуженный артист России, артист Театра Оперетты Александр Голубев играл во многих известных российских мюзиклах, в том числе «Метро» и «Нотр-Дам де Пари».

По информации источника, перед смертью Александр находился в состоянии комы. Другие подробности пока неизвестны.

Группа «Мюзикленд — мюзиклы наизнанку» сообщает, что актёр скончался 9 сентября.