Уличный конфликт в Рязани едва не окончился поножовщиной

35-летнего рязанца подозревают в угрозах убийством ножом.

Конфликт в Советском районе города пресекли патрульные полицейские. Утихомирив злоумышленника, они задержали его и препроводили в отдел полиции для разбирательства. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

Инцидент произошёл 23 августа. Прохожие рассказали полиции о конфликте между двумя мужчинами на улице Кудрявцева, один из которых, возможно пьяный, угрожает убийством.

На место был направлен наряд полиции, который находился ближе всего к месту происшествия – наряд Отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области. Установлено, что ранее мужчина уже был судим за кражу и не раз привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

По предварительным данным, 35-летний рязанец прогуливался со своей подругой по улицам Рязани. Мужчина был нетрезв и повздорил с ней из-за незначительного упрёка. Прозвучали ругательства. 25-летний житель областного центра стал случайным свидетелем ссоры и сделал подозреваемому замечание. Злоумышленник достал нож и стал угрожать мужчине убийством, если тот будет вмешиваться.

По статье об угрозе убийством предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет либо лишения свободы до 2 лет.