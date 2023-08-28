Понедельник, 28 августа, 2023
На главнуюНовости Рязани

Уличный художник из Венесуэлы создаст серию муралов в Рязани

7info

В дни проведения VI Международного форума древних городов в Рязани работает молодой художник из Венесуэлы Хулио Линарес.

Хулио — художник, который создает креативные проекты в жанре паблик-арт. Его работы были представлены и получали награды на многочисленных выставках по всему миру.

В настоящее время картины Хулио выставляются галерее «Soul Art» в Японии.

«Моя художественная работа включает различные практики самовыражения: граффити, мурализм, инсталляции — это позволяет экспериментировать в общественных пространствах, говорить на языке улиц. В этом смысле мой поиск был направлен не только на техническое исполнение, но и на социальное взаимодействие, я исследую опыт посредничества в современном искусстве. В городском пространстве возникают диалоги, противоречия, открытия, за этим очень интересно наблюдать», — рассказывает мастер.

В России и в частности в Рязани Хулио впервые. Однако он уже успел принять участие в Стрит-арт фестивале «Россия — Латинская Америка» в Москве, Международном фестивале уличного искусства в Туле, а также создать авторские муралы в креативном пространстве «Басманный двор».

Что касается Рязани, то художник взял на себя благородную миссию — преобразить один из технических объектов в Дашково-Песочне возле культурно-досугового центра «Октябрь», чтобы подарить и жителям микрорайона, и горожанам в целом кусочек яркой культуры Венесуэлы.

Стоит отметить, что визит венесуэльского художника в наш город и неслучаен и состоялся по личному поручению Губернатора Рязанской области Павла Малкова в рамках развития сотрудничества региона со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. Региональное правительство ведет работу в этом направлении с 2022 года. Так, Рязанскую область уже посетили послы и временные поверенные в делах Перу, Панамы, Никарагуа, Коста-Рики, Гондураса и Парагвая, а также дипломаты и торговые представители Мексики, Доминиканской республики, Аргентины и Колумбии. В марте 2023 года с официальным визитом в Рязань прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Российской Федерации Хулио Антонио Гармендиа Пенья.

Уличный художник из Венесуэлы создаст серию муралов в Рязани
Уличный художник из Венесуэлы создаст серию муралов в Рязани
Уличный художник из Венесуэлы создаст серию муралов в Рязани
Уличный художник из Венесуэлы создаст серию муралов в Рязани

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

На окраине Рязани кошек и собак бесплатно вакцинируют от бешенства

Вакцинация проводится в целях не допущения возникновения заболевания бешенством.

Убийца из Ермиши получил 9,5 лет колонии

Во время распития алкоголя между односельчанами случился конфликт, хозяин нанёс гостю множественные ножевые ранения в область лица и шеи.

Что изменится в школах с 1 сентября 2023 года

В России с 1 сентября вводится «золотой стандарт» образования, который предусматривает одинаковые знания для всех школьников.

В Верхнем городском саду прошло дефиле «Мода с акцентом»

26 августа на площадке Верхнего городского сада состоялась презентация авторских коллекций одежды под названием «Мода с акцентом», в рамках VI Международного Форума «Юность древних городов». На подиуме были представлены разнообразные коллекции, такие как «Клетка в клетку», «Русская барби», «Цветы и птицы», «Сны о востоке», а также была представлена...

Екатеринбуржец погиб в жуткой аварии с фурой в Пермском крае

В аварии на границе Пермского края со Свердловской областью погиб екатеринбуржец Илья Дрокин, пишет E1.RU. Инцидент произошел 24 августа около пяти часов вечера. В ГИБДД Прикамья уточнили, что 36-летний мужчина ехал в сторону дома на небольшом грузовике. На 13-м километре дороги Горнозаводск — граница Свердловской области в его транспортное...

Рязанская группа JATVA выступила на разогреве музыкантов из Санкт-Петербурга

В минувшие выходные в рязанском клубе ART CLUB состоялся концерт группы «The Denied» из Петербурга.

В Махачкале ребенок спасся от своры собак, зайдя в море

Ребенок спасся от напавшей на него своры собак в Махачкале, зайдя в море, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Дагестана. Инцидент произошел микрорайоне Редукторный. На кадрах видно, что за мальчиком с лаем бегут порядка десяти животных. Ребенок проявил смекалку и остался невредим. «Мальчик спасся от безнадзорных животных,...

«Ростелеком» выступил техническим партнером VI Международного Форума древних городов в Рязани

Провайдер предоставил высокоскоростной доступ в интернет, обеспечив возможность проведения онлайн-трансляций событий, происходящих на главных площадках фестиваля

Российский боец одной фразой поверг в бегство иностранных наемников

Российский военный поверг в бегство иностранных наемников, которые пытались заставить его сдаться в плен, видео с места событий опубликовал РЕН ТВ. На кадрах видно, как бойцы противника пытаются штурмовать позиции Вооруженных сил. Иностранцы на ломаном русском предложили российским военным выходить и сдаваться. «Сам выходи, *****! (использовано нецензурное слово. –...

В Рязани собачий фестиваль «Вестик-Фестик» собрал рекордное количество участников

Монопородная встреча собак породы вест хайленд уайт терьер «Вестик-Фестик» прошла в Рязани в 9-й раз, на сей раз на Лыбедском бульваре.

Пассажиров напугал хлопок под вагоном поезда «Москва – Липецк» в Грязях

На вокзале в Грязях под одним из вагонов поезда №70 «Липецк – Москва» раздался громкий хлопок, пишет издание «Город 48». Инцидент произошел вечером 27 июня. По словам очевидцев, из-под третьего вагона полетели искры. «Пассажиров вагона №3 попросили перейти в вагон №2», – пояснил свидетель случившегося. Крышки отсека деформировались от взрыва....

На борту самолета Пригожина нашли подозрительного уборщика с пылесосом

Издание МК сообщило, что весной на борту самолета Hawker 800, принадлежавшего Евгению Пригожину, обнаружили подозрительного человека. Выяснилось, что тогда техника не предупредили, что специалист будет проводить уборку на воздушном судне. «Он увидел в салоне постороннего человека с пылесосом и передал в службу безопасности, что «на борту кто-то шарится», –...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации