Уличный художник из Венесуэлы создаст серию муралов в Рязани

В дни проведения VI Международного форума древних городов в Рязани работает молодой художник из Венесуэлы Хулио Линарес.

Хулио — художник, который создает креативные проекты в жанре паблик-арт. Его работы были представлены и получали награды на многочисленных выставках по всему миру.

В настоящее время картины Хулио выставляются галерее «Soul Art» в Японии.

«Моя художественная работа включает различные практики самовыражения: граффити, мурализм, инсталляции — это позволяет экспериментировать в общественных пространствах, говорить на языке улиц. В этом смысле мой поиск был направлен не только на техническое исполнение, но и на социальное взаимодействие, я исследую опыт посредничества в современном искусстве. В городском пространстве возникают диалоги, противоречия, открытия, за этим очень интересно наблюдать», — рассказывает мастер.

В России и в частности в Рязани Хулио впервые. Однако он уже успел принять участие в Стрит-арт фестивале «Россия — Латинская Америка» в Москве, Международном фестивале уличного искусства в Туле, а также создать авторские муралы в креативном пространстве «Басманный двор».

Что касается Рязани, то художник взял на себя благородную миссию — преобразить один из технических объектов в Дашково-Песочне возле культурно-досугового центра «Октябрь», чтобы подарить и жителям микрорайона, и горожанам в целом кусочек яркой культуры Венесуэлы.

Стоит отметить, что визит венесуэльского художника в наш город и неслучаен и состоялся по личному поручению Губернатора Рязанской области Павла Малкова в рамках развития сотрудничества региона со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. Региональное правительство ведет работу в этом направлении с 2022 года. Так, Рязанскую область уже посетили послы и временные поверенные в делах Перу, Панамы, Никарагуа, Коста-Рики, Гондураса и Парагвая, а также дипломаты и торговые представители Мексики, Доминиканской республики, Аргентины и Колумбии. В марте 2023 года с официальным визитом в Рязань прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Российской Федерации Хулио Антонио Гармендиа Пенья.