Уличные акции, игры и мастер-классы проводят для рязанцев сотрудники библиотек

В Рязани сотрудники библиотек проводят для жителей и гостей города уличные акции, игры и мастер-классы. Об этом рассказывают «Рязанские ведомости».

Для самых юных читателей детские библиотекари организовали «книжные дворики», «литературные скамейки» и даже создали «книжные городки». Их можно увидеть в парках и скверах города.

Возле детской библиотеки-филиала №2 состоялась литературная игра, посвященная 70-летию книги Н. Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Сотрудники библиотеки-филиала №1 «Родник» организовали праздник веселых затей «Солнечные зайчики» и провели его на так называемой библиополянке.

Прошла акция «Шаг в безопасность», которую провели дя детей сотрудники детской библиотеки «Росинка» вместе с инспектором по пропаганде Центра ДТН ПБДД Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области, капитаном полиции Александрой Тюриной. Ребятам рассказали, как нужно по правилам кататься на велосипедах, самокатах и других средствах индивидуальной мобильности.

В Мервино организовали эко-квест «Будь природе другом». Сотрудники детской библиотекой-филиалом №8 знакомили юных читателей с книгами о природе на выставке-инсталляции «Природа вокруг нас». В библиотечном дворике модельной детской библиотеки-филиала №5 состоялась акция «Журнальная эстафета солнечного лета».

В Соколовке у детского сада №105 продолжает работу «Литературная скамейка». Ее организовали сотрудники библиотеки-филиала №6. В книжных городках на Московском, созданных сотрудниками детской библиотеки-филиала №9, каждую среду проходят встречи для детей и родителей. Книжные городки расположены в скверах рядом с филиалами библиотеки на улицах Костычева и Новаторов.