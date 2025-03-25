Украинская модель Ковальчук могла попытаться покончить с собой в Дубае

Модель с Украины Мария Ковальчук могла попытаться покончить с собой в Дубае, пишет SHOT со ссылкой на свидетелей.

По словам очевидцев, они видели девушку неподалеку от закрытой стройки, она была не в себе, ревела и истерила. Вскоре модель пропала, ее не могли найти восемь дней.

«Предположительно, она могла попытаться покончить с собой после того, как уехала с вечеринки с двумя незнакомцами в отель», — говорится в посте.

Девушка получила множественные переломы рук, ног и позвоночника, ее опознали по татуировкам. Сейчас она остается в реанимации в коме.

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Местная полиция считает приоритетной версию о падении Ковальчук с большой высоты.