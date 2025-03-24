Украинцев предупредили об ударе возмездия в ближайшие часы

Российские военные могут нанести по Украине удар возмездия в ближайшее время, заявил в беседе с «АиФ» военный эксперт Александр Ивановский.
Накануне замгубернатора Запорожской области Антон Тицкий сообщил, что ВСУ обстреляли электроподстанцию, без света остались более 11 тысяч россиян. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что, если провокации продолжатся, Россия оставляет за собой право на симметричный ответ.
По его мнению, терпение России подходит к концу.
Издание считает, что Украина может получить ответный удар уже в ближайшие часы.