Уголовное дело возбудили после гибели двух детей в Амурской области

После гибели двух детей во время пожара в Амурской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Пожар в селе Павловка Белогорского муниципального округа случился около 3 часов ночи 22 января. На месте возгорания обнаружены тела двоих детей 2008 и 2009 годов рождения.

По данным следователей, дети жили с бабушкой и дедушкой, их родители ограничены в родительских правах. Хозяйка дома получила ожоги, её госпитализировали. Дедушка детей не пострадал, так как находился в другом здании.

— Для установления причин возгорания и других обстоятельств произошедшего назначены пожарно-техническая и другие судебные экспертизы, — сообщили в Следственном комитете.

По данным МЧС, на момент прибытия пожарных расчетов дом горел изнутри по всей площади открытым пламенем.

Фото: ГУ МЧС по Амурской области