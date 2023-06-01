Уфолог Уваров назвал дату возможного контакта с инопланетянами

Директор международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров рассказал РИА ФАН о возможном контакте с инопланетянами в 2029 году.

По словам специалиста, о появлении тех, кого мы называем инопланетянами, он предупреждал в книге, выпущенной в 2013 году. Те, кто может появиться в ближайшее время, не будут для землян абсолютно чужими.

— В нашей солнечной системе есть еще одна планета, заселенная не просто нашими предками. Это люди, которые начали «оцивилизовывать» Землю порядка 20 тысяч лет назад, — рассказал Уваров.

Учёный уверен, что раз в 33 миллиона лет солнечная система проходит через метеорный поток, который несёт разрушительные последствия. Сначала он уничтожил динозавров, потом прошёлся по Сибири, выбив все формы жизни, способные нести зачатки разума.

33 миллиона лет назад две цивилизации, с планеты Марс, которая называлась Эдем, и с планеты Тиамат, находившейся в солнечной системе, встали перед жизненно важной необходимостью подготовить Землю к возможной эвакуации на нее. Землю начали «оцивилизовывать».

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Полностью осуществить задуманное инопланетяне не успели. Им пришлось проводить срочную «эвакуацию». В солнечную систему завели новую планету, которую называют Мардук. На неё переселили жителей Тиамата и Марса, после чего завели за Солнце. Поэтому с земли планета сейчас не видна.

Тиамат разрушился после столкновения с астероидом, Марс, получив три удара, стал мёртвой планетой.

Сейчас Мардук находится в коллинеарной либрационной точке. Положение планеты сильно зависит от состояния Солнца. Уваров считает, что в 2029 году Солнце может «взбеситься», Мардук сменит положение и земляне увидят новую планету.

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Уфолог уверен, если жители Земли не будут следовать логике поведения из голливудских фильмов, в которых инопланетяне предстают врагами, контакт с этой цивилизацией может быть плодотворным и полезным.