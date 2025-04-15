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Общество

УФНС расскажет о декларировании налогооблагаемых доходов рязанцам

Анастасия Мериакри

УФНС России по Рязанской области 17 и 24 апреля с 09:00 до 20:00 проведет Дни открытых дверей для налогоплательщиков — физических лиц по вопросам декларирования налогооблагаемых доходов и получения налоговых вычетов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты Управления подробно расскажут о том, кто должен задекларировать доходы и в какой срок, когда необходимо оплатить исчисленный НДФЛ, а также ответят на другие вопросы граждан по декларационной кампании. В рамках мероприятия все желающие смогут получить подробную информацию о порядке заполнения декларации формы 3-НДФЛ и получении налоговых вычетов по НДФЛ.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и получить практическую помощь при заполнении декларации 3-НДФЛ.

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