Пятница, 6 сентября, 2024

Удваиваем капитал и погашаем долги: нумеролог перечислила денежные дни осени 2024

Автор: Валерия Мединская

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Изображение от stockking на Freepik

Наступившей осенью нас ожидает череда дней, когда особенно благоприятно сложатся ситуации, связанные с деньгами. Эти дни 7info перечислила нумеролог Анастасия Тор.

По её словам, в любой из этих дней, а ещё лучше в каждый важно осмыслять финансовую сферу жизни, ставить материальные цели, вносить корректировки в имеющиеся, планировать шаги по их достижению. Волшебной пилюли при этом не существует, и даже самый сильный денежный день по нумерологическим расчётам будет бесполезен, если человек бездействует.

— Но если человек находится в активной позиции, энергия чисел, словно рука ангела-хранителя, будет вести в верном направлении, помогать, приближать реализацию целей. Использование рекомендации чисел похоже на то, если вы решите добираться в другой район не пешком, а на автомобиле, — объясняет Анастасия.

Числовая энергия, словно автомобиль, домчит до заветной точки. Но автомобиль сам не поедет — нужны действия человека. Также и с денежными днями — нужны действия, конкретные шаги.

В эти дни, помимо индивидуально спланированных шагов, зависящих от ваших финансовых задач, можно последовать следующим рекомендациям:

  • 16, 23 сентября, 9, 18, 27 октября, 8, 14, 18, 26  ноября — вносите платежи, оплачивайте коммунальные и другие услуги, кредиты, отдавайте долги;
  • 10, 19, 20 сентября, 15, 19 октября, 17, 21 ноября — открывайте депозит, положите деньги в копилку, отложите на какую-то цель, пусть даже 10 рублей;
  • 10, 19, 28 сентября, 15, 19, 22 октября, 14, 17, 21  — обязательно купите что-то себе. Не обязательно дорогое, главное, лично для себя. Пусть это обудет просто шоколадка, но зато ваша любимая.

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