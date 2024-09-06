Наступившей осенью нас ожидает череда дней, когда особенно благоприятно сложатся ситуации, связанные с деньгами. Эти дни 7info перечислила нумеролог Анастасия Тор.

По её словам, в любой из этих дней, а ещё лучше в каждый важно осмыслять финансовую сферу жизни, ставить материальные цели, вносить корректировки в имеющиеся, планировать шаги по их достижению. Волшебной пилюли при этом не существует, и даже самый сильный денежный день по нумерологическим расчётам будет бесполезен, если человек бездействует.

— Но если человек находится в активной позиции, энергия чисел, словно рука ангела-хранителя, будет вести в верном направлении, помогать, приближать реализацию целей. Использование рекомендации чисел похоже на то, если вы решите добираться в другой район не пешком, а на автомобиле, — объясняет Анастасия.

Числовая энергия, словно автомобиль, домчит до заветной точки. Но автомобиль сам не поедет — нужны действия человека. Также и с денежными днями — нужны действия, конкретные шаги.

В эти дни, помимо индивидуально спланированных шагов, зависящих от ваших финансовых задач, можно последовать следующим рекомендациям:

16, 23 сентября, 9, 18, 27 октября, 8, 14, 18, 26 ноября — вносите платежи, оплачивайте коммунальные и другие услуги, кредиты, отдавайте долги;

10, 19, 20 сентября, 15, 19 октября, 17, 21 ноября — открывайте депозит, положите деньги в копилку, отложите на какую-то цель, пусть даже 10 рублей;