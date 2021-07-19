Учредителя рязанского предприятия будут судить за экологическое преступление

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Сасовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя одной из коммерческих организаций Ермишинского района. Он обвиняется в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ч. 1 ст. 247 УК РФ).

Следствием установлено, что обвиняемый, являясь учредителем коммерческой организации, не имея реальной возможности хранить бактериологические и химические отходы, принял на хранение почти 77 тонн медицинских отходов класса «Б» (эпидемиологически опасные отходы). Медицинские отходы, состоящие в том числе из стеклянных колб, одноразовых шприцов, фрагментов систем для внутривенных инфузий, пластиковых контейнеров и медицинских капельниц, не были обеззаражены и обезврежены, хранились на открытом участке местности, куда имелся неограниченный и бесконтрольный доступ людей и животных. Мер к утилизации или захоронению опасных отходов обвиняемый также не предпринял. Указанные противоправные действия учредителя коммерческой организации создали угрозу причинения существенного вреда окружающей среде и здоровью человека.

Преступление выявлено прокуратурой Ермишинского района Рязанской области.

В ходе следствия обвиняемый признал вину в инкриминируемом ему преступлении в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.