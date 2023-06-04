Учёные из Германии: Закрытое на ночь окно снижает стресс

Люди, закрывающие окно на ночь, испытывают меньше стресса. К такому выводу пришли учёные из Университета Иоганна Гутенберга в Германии. Итоги исследования они опубликовали в журнале Noise & Health.

Причиной называют шумоизоляцию. Человек становится гораздо более чувствительным к разным звукам во время сна. Закрытое окно сводит число раздражителей к минимуму, – пишет Федеральное агентство новостей.

При открытом окне организм переключается в состояние стресса и вырабатывает больше гормонов, включая кортизол. Впоследствии это приводит к повышению уровня холестерина.