Вторник, 24 января, 2023
powder

Учитель прокомментировала скандал с педагогом, уволенным за переписку с ученицей

На главнуюНовости мира
Background фото создан(а) jcomp - ru.freepik.com

Уральская учительница на условиях анонимности прокомментировала скандал с педагогом в школе Верхней Пышмы, написал портал E1.RU.

Ранее сообщалось, что местного учителя физики уволили после переписки со школьницей. Мать 13-летней девочки расценила такое общение как неуместное, поскольку в сообщениях речь шла в том числе о личной жизни. Женщину возмутило, что он использовал в переписке слово «ш**ха».

«Ни в коем случае не допускать панибратства с учениками, родителями. Я против всего этого. Учитель должен всегда оставаться учителем и чувствовать эту грань», – отметила собеседница издания.

Учительница считает, что с детьми не стоит обсуждать секс и политику.

«Можно поговорить о прекрасном чувстве любви. <…> Но переводить любовь в пошлость не надо», – пояснила она.

Если ребенок начинает провоцировать учителя, на это стоит обратить внимание школьного психолога или других специальных служб.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации