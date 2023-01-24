Уральская учительница на условиях анонимности прокомментировала скандал с педагогом в школе Верхней Пышмы, написал портал E1.RU.

Ранее сообщалось, что местного учителя физики уволили после переписки со школьницей. Мать 13-летней девочки расценила такое общение как неуместное, поскольку в сообщениях речь шла в том числе о личной жизни. Женщину возмутило, что он использовал в переписке слово «ш**ха».

«Ни в коем случае не допускать панибратства с учениками, родителями. Я против всего этого. Учитель должен всегда оставаться учителем и чувствовать эту грань», – отметила собеседница издания.

Учительница считает, что с детьми не стоит обсуждать секс и политику.

«Можно поговорить о прекрасном чувстве любви. <…> Но переводить любовь в пошлость не надо», – пояснила она.

Если ребенок начинает провоцировать учителя, на это стоит обратить внимание школьного психолога или других специальных служб.