Ученые рассказали о разработке новой технологии диагностики рака

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Врачи-гистологи Первого Московского медицинского университета им. И.М. Сеченова вместе с учеными-физиками из Великобритании (Астонский университет) и Финляндии (Университет Оулу) разрабатывают новую цифровую технологию диагностики онкологических патологий на ранней стадии у человека. Новый способ позволит проводить диагностику без повреждения кожного покрова.

Процедура будет проводиться с помощью светового сканера, а искусственный интеллект проанализирует полученные снимки. На данный момент технология не позволяет получить изображение внутренних органов. Однако сканер может исследовать кожу или органы и ткани, к которым может проникнуть зонд. Таким образом, технология может быть применима при диагностике рака кожи. Также с помощью нее можно исследовать образцы, полученные традиционным способом.

На данный момент при подозрении на онкологию хирург берет образец ткани в месте, где находится новообразование, и отправляет его врачу-гистологу. Этот специалист ставит окончательный диагноз.

— Подготовка образца ткани (его еще называют препаратом) для анализа занимает у специалиста три-четыре дня. Она состоит из фиксации, проводки, заливки, резки, окраски и просушки стекол со срезами. После того как технический специалист сделает снимок на микроскопе, его должен просмотреть практикующий врач, — рассказал старший преподаватель кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии Первого Московского медицинского университета им. И.М. Сеченова Геннадий Пьявченко.

Анализ гистологического изображения искусственным интеллектом исключит возможность ошибки человека в постановке диагноза, которая для пациента может быть фатальной. Отмечается, что процедура напоминает УЗИ и будет проходить безболезненно для пациента.

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