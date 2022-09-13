Ученики школы №7 в Рязани, где произошёл пожар, временно будут учиться в лицее №4

Дежурные классы для учеников школы №7 в Рязани, где 12 сентября произошёл пожар, временно организованы в лицее №4. Об этом написала на своей странице ВКонтакте мэр Елена Сорокина.

13 сентября утром градоначальник провела выездное совещание в пострадавшем от огня учебного заведении. Пожар повредил кабинет химии и коридор в одном из блоков здания. Специалисты сейчас устанавливают причины возгорания.

Елена Сорокина: «Учебный процесс в школе №7 временно приостановлен. После перераспределения ресурсов и проведения проверки Роспотребнадзором его возобновят»

Как подчеркнула глава администрации Рязани, школа должна быть отремонтирована в кратчайшие сроки. Смету для проведения работ готовит управление образования. Елена Сорокина поручила предусмотреть дополнительные меры пожарной безопасности.